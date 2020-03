Borsa:Europa tonica con Bce,Parigi +3,5%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse europee proseguono toniche dopo le misure straordinarie della Bce per contrastare i danni all'economia globale provocati dal coronavirus. Sul fronte valutario la moneta unica, che aveva aperto in lieve rialzo, segna un ribasso dello 0,34% a 1,087 dollari.

Corre l'indice stoxx 600 (+1,5%). Volano Parigi (+3,5%) e Madrid (+2,6%). In forte rialzo anche Francoforte (+1,8%) e Londra (+1,1%). Avanzano i comparti delle Tlc (+3,5%), banche (+2,6%) e l'energia (+2,5%).