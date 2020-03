Borsa Milano giù ma meglio di Europa

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Giornata molto nervosa per Piazza Affari, che ha chiuso con l'indice Mib in calo dell'1,27% a 15.120 punti dopo aver provato nel pomeriggio anche una breve escursione in terreno positivo. Grazie soprattutto all'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, è stata comunque una seduta molto meno pesante per Milano rispetto alle altre Borse europee.