Borsa di Milano rimbalza. Spread Btp/Bund in calo

Lo stop alle vendite allo scoperto riporta ossigeno a Piazza Affari. La Borsa di Milano apre in deciso rialzo (Ftse Mib +3%) e sul listino principale le reazioni sono 'violente' anche se con segno inverso a quello di ieri. Tim guadagna quasi il 6%, Italgas il 4,57%, rimbalzano le banche con Ubi in progresso del 3,8%, Banco Bpm il 3,47%, Pirelli il 2,88%, Atlantia il 2,58 per cento. Sospese, dopo aver faticato a fare prezzo, Exor e Fca, Juventus, Azimut, Amplifon, Finecobank e Bper Banca. Fuori dal listino principale sospesa Molmed che dopo l'annuncio dell'opa di Agc è schizzata, con un rialzo di quasi l'80% a 0,477 euro.

Più in generale è sonoro rimbalzo sui mercati in Europa, la guerra alla Covid-19 e alla speculazione si può dire dichiarata. Milano guadagna il 2,4%, Francoforte il 4,56%, Londra l'1,2%, Parigi il 4,12 per cento. I listini si risollevano dal minimo livello a cui erano tornate, sui valori di giugno 2013, dopo le decisioni dei Governi di intensificare le misure a contrasto dell'epidemia di coronavirus, lo stop alle vendite allo scoperto introdotto non solo in Italia ma anche in Francia e Spagna e l'intervento della Bce per 'raffreddare' gli spread. "Dopo il massacro di ieri, è probabile che i mercati consolidino più in alto sulla base delle speranze di una risposta fiscale dagli Stati Uniti e altrove" commenta un analista.

Lo spread tra Btp e Bund torna ad avvicinarsi ai livelli di apertura delle contrattazioni dopo essersi mosso nell'ultima ora. in direzione opposta, verso livelli più bassi: al momento si muove intorno ai 252 punti base rispetto ai 257 negli scambi di apertura ed ai 262 toccati ieri. Il rendimento del decennale è al momento al 2,089% rispetto al 2,13% segnato questa mattina intorno alle nove.