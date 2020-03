Borsa: Milano accelera (+1,4%), bene Tim

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Piazza Affari accelera per l'ennesima volta (Ftse Mib +14%) nel tentativo di riscattarsi dal crollo della vigilia. Lo spunto è offerto da Tim (+7,9%), favorita dal ricorso al telelavoro nelle aziende e dall'accoppiata Saipem (+5,78%) e Eni (+5,21%)con la ripresa del prezzo del greggio, ora stabile a 28,65 dollari per barile (Wti). In calo lo spread a 274 punti, con beneficio per i bancari Unicredit (+4,33%), Ubi (+4,92%) e Banco Bpm (+4,45%), seguita a distanza da Intesa (+1%). Sotto pressione Fca (-7,77%), congelata anche al ribasso, che sconta la messa in quarantena per due settimane delle fabbriche europee. In luce Molmed (+80%) ancora sotto ai 51 euro per azione dell'opa di Agc (Mitsubishi).