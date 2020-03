Borsa: Europa in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con Milano e Parigi piatte, Madrid brillante (+2,38%) e Londra (-0,68%) e Francoforte (-0,2%) in territorio negativo. Tra gli operatori prevale comunque il nervosismo, mentre vengono soppesati gli aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus in tutto il Vecchio Continente. Positivi i futures Usa, dopo una seduta da dimenticare per Nasdaq e Dow Jones, precipitati in un solo giorno di oltre il 12%. In rialzo a 263 punti lo spread tra Btp e Bund. Acquisti sul comparto delle materie prime con Bhp (+5%) e Anglo American (+3,7%) spinte dal rialzo del greggio, mentre resta debole l'oro a 1.470 dollari l'oncia. Il lavoro agile rafforza il comparto telefonico con Tim (+7%), mentre soffrono banche e costruttori d'auto insieme al turismo. Sotto pressione l'immobiliare Covivio (-20%) a Parigi, gestore di alberghi, mentre Tui cede oltre il 13%. In luce la catena Casino (+10,54%) in vista di una possibile cessione in Brasile.