Plauso a ospedali, Caltagirone dona 1mln

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "La famiglia Caltagirone ed il Gruppo Caltagirone, nel rivolgere il proprio plauso all'impegno che ospedali e istituti sanitari italiani hanno messo in campo per fronteggiare l'emergenza in atto nel Paese, intendono fornire un contributo concreto a sostegno degli sforzi del personale sanitario e delle strutture ospedaliere romane". Lo indicano spiegando che "a tal fine Immobiliare Caltagirone (Ical), società personale della famiglia, ha deliberato l'erogazione di una donazione di 500mila euro a favore del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma ed il consiglio di amministrazione del gruppo guidato dal Francesco Gaetano Caltagirone ha deliberato una donazione di 500mila euro a favore dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma".