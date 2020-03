Petrolio: Brent crolla 11% Wti giù 9,55%

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il Brent affonda e chiude in calo dell'11% a 30,05 dollari al barile, ai minimi da 4 anni. In forte ribasso anche le quotazioni del greggio Wti che hanno segnato un calo del 9,55% a 28,70 dollari al barile, rivedendo anche in questo caso i minimi degli ultimi quattro anni.