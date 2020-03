Fincantieri,chiusi gli 8 impianti Italia

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAR - La Fincantieri sospende da oggi le attività produttive negli 8 stabilimenti italiani fino al 29 marzo compresi, disponendo la chiusura di tutti i siti di Fincantieri Spa con ricorso a ferie collettive, anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva. Si tratta di circa 8.900 unità direttamente dipendenti cui si somma un indotto di quasi 50 mila persone. Negli otto cantieri - Monfalcone, Marghera, Ancona, Sestri Ponente, Riva Trigoso, Muggiano, Castellammare di Stabia, Palermo - è al lavoro soltanto personale addetto alla sicurezza industriale e alla manutenzione. A Monfalcone, dove ogni giorno lavorano 6/7mila persone, da oggi sono presenti circa cento dipendenti. La chiusura degli impianti è stata preceduta da polemiche con la Fim-Cisl e la Fiom-Cgil che hanno criticato la scelta di mettere in ferie i lavoratori invece di ricorrere ad ammortizzatori. Per l'azienda è l'unico modo per non pregiudicare il futuro del gruppo e salvaguardare salute e livelli occupazionali. (ANSA).