Borsa: Milano, 20 titoli congelati (-8%)

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Diventano 20 i titoli congelati per eccesso di ribasso in Piazza Affari, dove è caduto il veto della Consob alle vendite allo scoperto. Con quasi metà del listino fermo l'indice Ftse Mib lascia sul campo l'8% a 14.666 punti. Il peggiore è Stm (-15%), preceduto di poco da Intesa (-9,17%) riammessa agli scambi, mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 254 punti. Ferma per eccesso di volatilità Fca (-10,5% teorico), che ha annunciato la chiusura delle fabbriche in Europa. Stop anche per Eni (-7% teorico), su nuovi minimi di sempre.