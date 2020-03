Coronavirus, Eurogruppo: 'Whatever it takes' per salvare economia

"Il nostro impegno di oggi riflette la nostra forte determinazione a fare tutto il necessario (whatever it takes) per affrontare la sfida del Coronavirus, ristabilire la fiducia e sostenere la ripresa": lo scrive l'Eurogruppo nel comunicato finale. "Stime preliminari della Commissione dimostrano che il sostegno fiscale all'economia sarà molto significativo. Finora abbiamo preso misure per l'1% del Pil", dice l'Eurogruppo, pronto "a qualunque azione decisa necessaria, comprese misure di bilancio".

L'Eurogruppo appoggia la proposta della Commissione Ue di non contabilizzare ai fini del deficit gli stabilizzatori automatici, i benefit a sostegno dei disoccupati, e tutte le misure temporanee in risposta al Covid-19. Inoltre, accoglie con favore la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia che sospende il Patto. E' quanto si legge nelle conclusioni dell'Eurogruppo.



"Il nostro focus è completamente sul Coronavirus, finalizzeremo la riforma del Mes quando la crisi si sarà alleviata": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno al termine dell'Eurogruppo.





Conte, priorità Ue azione coordinata contro emergenza - Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, durante i colloqui con i suoi omologhi europei in questi ultimi giorni, ha persuaso i leader a concentrarsi tutti, di qui in avanti, sull'emergenza coronavirus e sulle azioni coordinate da porre in essere con la massima urgenza.



Conte, a quanto si apprende, durante i colloqui con i suoi omologhi europei in questi ultimi giorni, ha convenuto con loro di accantonare la discussione sulla riforma del Mes a tempi migliori, con la conseguenza che la questione è stata posta in secondo piano nell’Agenda europea rispetto alle misure urgenti, economiche e sanitarie, per il contrasto alla diffusione del contagio.

Gentiloni,virus taglierà crescita Eurozona fino a 2,5% - Secondo la stima della Commissione Ue, nel 2020 il Coronavirus abbatterà l'economia europea del 2-2,5%. Lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, al termine dell'Eurogruppo. "Purtroppo ci sono scenari anche più pessimisti", ha detto, ma "se queste misure coordinate di bilancio funzioneranno, potremo ridurre la crescita negativa", portando la zona euro "a -1,1% nel 2020. Sarebbe il risultato della mitigazione. Altrimenti la situazione sarà ancora più difficile", ha detto.