Coronavirus: chiusura produttiva per alcune aziende, avanti con smart work

Chiusura produttiva per due settimane, a partire da lunedì 16 marzo, ma con effetto immediato, per la Ferrari. Lo ha deciso il comitato esecutivo tra azienda e sindacato. Per gli stabilimenti Ferrari di Maranello e Modena si stabilisce che tutti i dipendenti (a eccezione di quelli impegnati in lavoro agile o smart working e, a rotazione, quelli impegnati nella salvaguardia degli impianti che, di fatto, garantiranno la continuità aziendale) osserveranno due settimane di astensione dal lavoro.



Ansaldo Energia chiude fino al 20 marzo. "L'azienda, d'accordo con la rsu, ha deciso di contribuire al contrasto del Covid-19 sospendendo temporaneamente l'attività produttiva e riducendo al minimo indispensabile l'attività lavorativa" informa una nota.