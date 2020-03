Padiglione Italia a "L'Italia chiamò"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Se l'Italia chiama, Expo risponde.

Tutti noi che lavoriamo per l'Italia a Expo 2020 Dubai aderiamo alla maratona di oggi "l'Italia chiamò". Cosi in un video il commissario italiano per Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, prende parte a "L'Italia chiamò", campagna nata spontaneamente sulla rete che vede molti artisti, giornalisti, musei e istituzioni culturali impegnati in un grande live streaming solidale finalizzato alla raccolta fondi per la Protezione civile.

"Lavoreremo per portare le migliori eccellenze, le nostre competenze, gli studenti, le Università, le regioni, le imprese, le città del turismo culturale, le città d'arte, le città metropolitane a questo grande appuntamento che rappresenterà per tutta l'Italia la prima la prima grande occasione, dopo questa emergenza, per riaffermare la propria identità", spiega Paolo Glisenti in un video postato sui social network di @Italyexpo2020.