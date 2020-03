Borsa: Milano balza in avanti (+6,9%)

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La Borsa di Milano balza in avanti con il Ftse Mib che guadagna il 6,2% a 15.825 punti. Molti titoli sono rimasti in pre-apertura non riuscendo a fare prezzo per eccesso di rialzo. Tra questi Buzzi, Leonardo, Mps, Ubi e Banca Generali.

Le Borse europee rimbalzano dopo il tonfo di ieri, con i danni del coronavirus sull'economia globale. Aprono in forte rialzo Parigi (+4,7%), Francoforte (+3,49%), Londra (+3,2%) e Madrid (+6,5%).

Apertura in netto calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 236 punti contro i 251 segnati ieri in chiusura dopo essere salito fino a 266 punti base, ai massimi da giugno 2019. Il rendimento del titolo decennale è pari all'1,76%.