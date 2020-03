De Micheli, Brennero torni a normalità

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Ministra delle infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli, ha chiamato la Ministra dei trasporti austriaca chiedendo di ripristinare la normalità dei transiti sia ferroviari che su gomma al Brennero, tenuto anche conto del fatto che la maggior parte dei carichi sono solo in transito in Austria, diretti in Germania e nei Paesi del Nord Europa. Lo si legge in una nota del Ministero, in cui si aggiunge che la Ministra ha scritto inoltre alla Commissaria Ue ai Trasporti, Valean, chiedendo l'intervento della Commissione Europea.