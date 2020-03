Borsa: Milano shock, vendite senza freni

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Seduta da record negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib, la peggiore in assoluto tra le Borse europee pur pesantissime, ha chiuso in calo del 16,9% a 14.894 punti, ampiamente il maggiore ribasso dalla nascita dell'indice nel 1998, mentre l'Ftse All share ha ceduto il 16,4% finale a quota 16.286.

La giornata è progressivamente peggiorata fino all'apnea finale, con la gravità aggravata dal fatto che il crollo - a differenza di altre sedute drammatiche - segue cali già violentissimi, con una caduta dal 4 marzo del 32% totale, che dall'inizio della crisi da Coronavirus diventa del 41%. Tra i titoli principali di Milano, con continui congelamenti in asta di volatilità, Atlantia, Leonardo e Poste hanno perso il 22%, Enel il 19%, Eni, Mediobanca e Tim il 18%, Fca e Intesa il 17%.

Tutte le banche hanno sofferto la forte tensione sui titoli di Stato italiani e, nel paniere a elevata capitalizzazione, solo Diasorin ha segnato un ribasso inferiore alle due cifre, con un calo comunque di oltre l'8%.