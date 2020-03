Borsa: Europa in rotta, Milano cede 5,6%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Avvio di seduta molto pesante per le Borse europee messe ancora una volta sotto pressione dalla paura degli effetti del coronavirus sull'economia e in attesa di conoscere le misure che metterà in campo oggi la Bce.

I principali listini cedono oltre ai cinque punti percentuali scontando la chiusura degli Stati Uniti ai viaggi in Europa, il crollo di Wall Street e la delusione degli investitori per le misure messe in campo da Trump, testimoniato dall'andamento dei future sulla Borsa americana in calo del 4%.

Londra cede il 5.3%, Parigi il 5,6%, Francoforte il 5,7% e Milano il 5,6%. Affondano i titoli delle compagnie aeree, degli alberghi, dei tour operator e del turismo, con Accor in calo dell'11%, Air France del 13%, Tui del 9%, i cinema di Cineworld del 23%. Ma le vendite non risparmiano nessuno. A Piazza Affari crollano Amplifon (-9%), Cnh (-8,5%), Campari (-8,1%) e Atlantia (-7,9%). Male Fca (-6,5%) dopo lo stop agli stabilimenti italiani. Lo spread Btp-Bund resta a 205 punti base.