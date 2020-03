Borsa: Europa apre in forte calo

Avvio di seduta in forte calo per le Borse europee dopo la decisione di Trump di sospendere i viaggi per l'il Vecchio Continente e l'avanzata dell'epidemia di coronavirus. Milano dopo un'apertura a 1,5% con molti titoli che non riescono a scambiare approfondisce le perdite a -2,7% A Londra il Ftse 100 cede il 5,03% a 5.581 punti, a Parigi il CAC-40 perde il 5,11% a 4.374 punti e la Francoforte il Dax scivola del 5,51% a 9.863 punti.

Apertura in netto rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 205 punti contro i 191 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale è pari all'1,27%.

Sprofondano le Borse asiatiche dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di sospendere i viaggi per l'Europa e l'ennesima seduta disastrosa di Wall Street, generata dalla paura per l'epidemia di coronavirus, ormai diventata pandemia, e dai dubbi sull'efficacia delle misure di sostegno all'economia fino a qui dispiegate. Tokyo ha perso il 4,4%, Sydney il 7,4%, Seul il 3,9% nonostante i nuovi casi di Covid-19 siano ai minimi da due settimane. Hong Kong, ancora aperta, cede il 3,6%, Shanghai l'1,4% e Shenzhen l'1,8%.