Gualtieri, caduta Pil per almeno un paio di mesi

Conte, stanziati 25 miliardi

Il decreto sulle misure economiche per l' emergenza coronavirus sarà varato "venerdì" e sarà da "12 miliardi". Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Tecnicamente è un'autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato. La prima misura impiegherà la metà di queste risorse, l'utilizzo dell'altra metà dipenderà anche da eventuali risorse europee. E' ancora presto dire il livello di deficit che verrà raggiunto". Lo dice il ministro dell'Economia a chi gli chiede se si sforerà il 3% nel rapporto deficit/pil.



"Gli indicatori finora disponibili dell'attività economica dopo la caduta di dicembre" segnano "un rimbalzo positivo a gennaio, per tornare a una moderata contrazione verso la fine mese di febbraio". E' ipotizzabile "una caduta del prodotto per almeno un paio di mesi a prescindere dagli interventi" che saranno messi in campo. Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla richiesta di finanziare in deficit le misure anti-Coronavirus.



Nel decreto anti-Coronavirus "ci sarà una semplificazione procedurale per la sospensione dei mutui prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro - fondo Gasparrini - e inoltre sospendiamo le rate di mutui e prestiti bancari" anche con "parziale sostegno di garanzia statale", ha detto Gualtieri.