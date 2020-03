Borsa: Milano stabile dopo Gualtieri

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - La Borsa di Milano (+0,7%) dopo le parole del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sullo scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica per un importo fino a 20 miliardi di euro pari all'1,1% del Pil. Lo spread scende a 192 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,16%.

A Piazza Affari corrono Ubi (+4,5%) e Terna (+4,4%). Bene le banche con Intesa (+2,9%), Banco Bpm (+2,6%) e Unicredit (+1,6%). Andamento positivo per Tim (+1,7%), dopo il ritorno del dividendo e l'interesse per la compagnia telefonica Oi.

In calo Atlantia (-4%), Moncler (+3,5%), Stm e Amplifon (+1,6%). Migliora Ferragamo (+0,1%) che gira in positivo.