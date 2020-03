Borsa: Milano si salva con banche e Tim

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Piazza Affari chiude in rialzo frazionale e interrompe una serie negativa di quattro sedute in cui il listino milanese aveva lasciato sul terreno il 18%. Non ce la fanno le altre Borse europee trascinate dal crollo di Wall Street e dai dubbi sull'efficacia delle misure di stimolo che governi e banche centrali stanno dispiegando.

Il Ftse Mib è salito dello 0,33% mentre Madrid ha ceduto lo 0,6%, Parigi lo 0,57% e Francoforte lo 0,35%. Maglia nera a Londra (-1,4%) nonostante il taglio dei tassi della Boe e misure di stimolo per 30 miliardi annunciate dal governo.

A Milano hanno corso Diasorin (+8,4%), ancora in scia all'annuncio del test rapido per identificare il coronavirus, e le banche, guidate da Banco Bpm (+7,6%) e Ubi (+6,1%), che hanno beneficiato del calo dello a 191 punti dello spread. Bene Tim (+3,95%), dopo il piano e i conti, mentre rifiata Fineco (+4,5%). Male invece la Juve (-2,8%), Enel (-2,7%), Moncler e Campari (-2,6%). Ancora giù Atlantia (-1,66%), Mediaset cede il 2,3% dopo i conti.