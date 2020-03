Borsa: Europa rallenta ma resta positiva

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee rallentano ma restano in territorio positivo mentre i future statunitensi affondano. In controtendenza Milano (-0,6%) che peggiora con Atlantia (-4,7%) e Moncler (-4,6%). Prosegue la corsa dell'euro sul dollaro a 1,1348 a Londra.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,6%), Londra e Madrid (+0,3%). Nel Vecchio continente marciano in positivo le banche (+1,2%) e la farmaceutica (+0,2%) mentre sono in calo le compagnie aeree (-2,3%).

A Piazza Affari tengono ancora le banche con Ubi (+2,8%), Banco Bpm (+2,5%), Fineco (+1,7%) e Intesa (+1,4%). In positivo anche Tim (+1,4%), dopo il ritorno del dividendo, ed Fca (+0,9%). Peggiorano Atlantia (-5%) e Moncler (-5,1%). In calo anche Tenaris e Cnh (-3%), Mediaset (-2,3%), quest'ultima dopo i conti del 2019.