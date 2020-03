Terna, 7,3 miliardi per la transizione

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Investimenti per 7,3 miliardi di euro per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso. E' quanto prevede il Piano Strategico 2020-2024 di Terna approvato dal Cda che conferma il focus sullo sviluppo sostenibile della rete di trasmissione nazionale e delle interconnessioni con l'estero.

L'aumento degli investimenti rispetto al precedente piano è di circa il 20%.