Borsa: Milano apre in rialzo (+1%)

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1% a 18.664 punti. Sono Diasorin (+6,44%), Saipem (+3,55%), Ferragamo (+2,71%), Stm (+2,68%) ed Eni (+2,33%) i migliori titoli di Piazza Affari in un'apertura che tenta di far dimenticare il tracollo dell'11% della vigilia per l'intero listino. Poco mossi i bancari Unicredit (+0,05%) e Intesa (-0,01%).