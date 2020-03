Coronavirus:Ue, spese fuori deficit

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Le spese una tantum sostenute per far fronte alla diffusione dell'epidemia, sono escluse per definizione dal calcolo del bilancio strutturale e non vengono prese in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza dello sforzo di bilancio previsto in base alle regole attuali". Questa la risposta del Vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e il Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, alla lettera del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, per ottenere l'autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico con l'emergenza coronavirus.