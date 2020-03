Fca Melfi: altri 5 turni stop produzione

(ANSA) - POTENZA, 6 MAR - La direzione dello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca "ha comunicato al comitato esecutivo del consiglio delle Rsa il calendario aggiornato dei fermi produttivi" a marzo "con il conseguente ricorso al contratto di solidarietà: la produzione sarà sospesa complessivamente per ulteriori cinque turni (tre sabati e due venerdì notte)". Lo hanno reso noto, in un comunicato congiunto, le segreterie regionali della Basilicata di Fim, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf.

Per i rappresentanti sindacali, "l'aggiornamento del calendario dei fermi produttivi con il conseguente ricorso al contratto di solidarietà è una notizia che non giunge inaspettata alla luce della complessa emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese. L'azienda ha giustificato la decisione con la flessione degli ordini registrata nelle ultime settimane".