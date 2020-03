Essilux: utile 2019 +4,8%

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Nel 2019 il gruppo EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di 17,3 miliardi in crescita del 4,4% a cambi costanti rispetto al 3,2% pro forma del 2018, con un utile operativo adjusted di 2.812 milioni pari al 16,2% del fatturato. L'utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo adjusted è stato di 1.938 milioni, pari all'11,1% del fatturato e in crescita del 4,8% a cambi costanti. Il dividendo proposto è di 2,23 euro per azione, superiore all'esercizio precedente, con possibile parte in azioni. Il gruppo delle lenti e delle montature EssilorLuxottica per il Coronavirus nel mondo vede "una crescita dei ricavi del primo semestre inferiore rispetto al trend annuo, con una ripresa nella seconda metà dell'anno".

"L'attuale epidemia ha un impatto negativo sulle attività della società in Cina, che rappresentano circa il 5% del fatturato", ma dal punto di vista della produzione "le scorte di magazzino sono sufficienti a soddisfare le richieste per diverse settimane", scrive il gruppo.