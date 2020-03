Industria: produzione meccanica 2019 -3%

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Nel 2019 la produzione metalmeccanica ha avuto una flessione media del 3% rispetto al 2018 con cali pesanti per la meccanica strumentale (-2,8%), per i prodotti in metallo (-4,4%) e in particolare per l'automotive che ha perso circa il 10% della produzione. Lo si legge nel Rapporto congiunturale di Federmeccanica diffuso oggi. Nell'ultimo trimestre del 2019 la produzione è diminuita in volume dell'1,3% rispetto al precedente trimestre e del 4,6% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente. Alla debolezza congiunturale che sta affrontando l'industria metalmeccanica - con il diffondersi del Coronavirus "si è sommata un'emergenza inaspettata, che può avere effetti devastanti", afferma il presidente dell'associazione, Alberto Dal Poz.

"Alle conseguenze produttive ed economiche immediate derivanti dal blocco di moltissime attività dirette e indirette per gestire l'emergenza - sottolinea - si aggiunge un grave danno reputazionale per l'Italia e le sue imprese