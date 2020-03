Borsa Milano gira in calo (-0,40%)

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Milano gira in calo, dopo un avvio in marginale rialzo. Ad appesantire l'indice Ftse Mib (-0,40%) sono i bancari Banco Bpm (-2%), che non interrompe la serie negativa imboccata dalla presentazione del piano, Bper (-1,5%), Ubi (-1,44%), Intesa (-0,66%) e il finanziario Azimut (-1,1%) con lo spread Btp-Bund che viaggia intorno ai 160 punti. Ma la maglia nera va alla Juventus (-3,29%), destinata a lasciare il paniere principale dalla seduta del 23 marzo, quando sarà sostituita da Banca Mediolanum (-0,49%). Debole anche Leonardo (-0,84%) mentre sono in crescita titoli difensivi come Italgas (+1%), Terna (+0,75%), Snam (+0,33%), Hera (+0,19%).