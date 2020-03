Borsa: Milano (-1,8%) perde con Europa

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Perde la Borsa di Milano (-1,8%), in linea col resto delle principali piazze europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, dove i future sono negativi. Unico titolo in positivo del Ftse Mib è Exor (+0,1%) e limita le perdite Italgas (-0,2%) mentre tra le misure del governo per imprese e industria si ipotizzano gare per la distribuzione del gas a livello comunale, rivedendo le regole sulla valorizzazione delle reti pubbliche. Tengono anche le altre utility come Terna (-0,3%) e Snam (-0,7%), meno Enel (-1,3%).

In fondo al listino Amplifon (-6,6%) per la poca visibilità segnalata dai vertici per il coronavirus. Male le banche, a partire da Ubi (-4,9%), Banco Bpm (-4,8%), Bper (-3,9%), Intesa (-3,3%), Unicredit (-2,8%), mentre lo spread Btp-Bund sale oltre 166 punti. Tra i cali più significativi ci sono anche quelli di Ferragamo (-4,7%) nel lusso, ma sono interessati tutti i settori, da Tim (-3,4%), a Prysmian (-2,8%) e Juve (-2,5%).