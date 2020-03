Borsa: Europa scende, banche anche -6%

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Proseguono la discesa le principali Borse europee, in attesa dell'apertura di Wall Street, coi future in negativo dopo il rally di ieri. La peggiore è Madrid (-2,8%), seguita da Milano (-2,5%), Parigi (-2,4%), Francoforte (-2,3%) e Londra (-2%).

L'indice d'area, Stoxx 600, perde l'1,8%, con tutti i comparti in rosso, dall'industria ai trasporti. Tra i peggiori le banche, con le perdite più alte per SocGen e Aib (-5,4%), ma soprattutto per le italiane Banco Bpm (-6,3%), Ubi (-5,5%), Bper (-5,2%) e lo spread Btp-Bund volato a 174. Pesanti cedimenti per i metalli, in particolare per Evraz (-12,4%), Thyssenkrupp (-8%), ArcelorMittal (-5,2%), Rio Tinto (-7,6%) e Bhp (-6,6%).

In discesa tutti i petroliferi, mentre il greggio guadagna (wti +0,2%) in attesa della riunione dell'Opec plus a Vienna, con i Paesi arabi che vorrebbero un ulteriore taglio alla produzione per rinforzare i prezzi e la contrarietà della Russia. Tra le vendite maggiori ci sono pure le auto, a partire da Renault (-5,6%).