Borsa: Europa chiude in netto calo

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Chiusura nuovamente in calo, dopo due giornate di sollievo, per le principali Borse europee, col diffondersi di nuovi casi di coronavirus in una serie di Paesi.

La miglior è stata Francoforte (-1,51%) a 11.944 punti, seguita da Londra (-1,62%) a 6.705 punti, Parigi (-1,9%) a 5.361 punti e la maglia nera è andata a Madrid (-2,55%) a 8.683 punti.