Borsa Europa annulla rialzi, guarda Opec

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Dura poco l'intonazione positiva delle Borse europee all'indomani del rally di Wall Street che ha aiutato anche le borse asiatiche. La fiducia in misure di stimolo delle economie per limitare l'impatto del coronavirus si alterna con gli aggiornamenti sull'espansione dell'epidemia. Ma sono soprattutto i futures Usa negativi che frenano le Borse del Vecchio Continente. Dalle vendite si salvano le materie prime a partire dai titoli petroliferi, col greggio in rialzo in attesa della riunione dell'Opec a Vienna, e le utilities. La peggiore è Londra (-0,55%) che registra la messa in amministrazione della maggiore compagnia interna, Flybe, dopo il fallito tentativo di salvataggio. Debole Milano (-0,31%), seguita da Francoforte (-0,22%) e Parigi (-0,01%)