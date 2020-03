Petrolio:a 48 dollari, attesi tagli Opec

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - L'attesa per i tagli alla produzione, da decidere al vertice Opec di questa settimana a Vienna per fronteggiare gli effetti del coronavirus sull'economia, sostiene il prezzo del greggio che resta sui 48 dollari al barile, arretrando leggermente rispetto ai massimi di ieri. Il Wti del Texas segna 47,92 dollari mentre il Brent scambia a 52,42.

Secondo le prime indiscrezioni i paesi produttori, le cui delegazioni al vertice saranno ridotte al minimo per paura del contagio, potrebbero optare per un taglio fra i 600mila e 1 milione di barile al giorno.