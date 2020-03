Lego: salgono fatturato e utile 2019

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - Lego ha visto crescere il fatturato 2019 del 6% a 38,5 miliardi di corone danesi (5,15 miliardi di euro). Le vendite sono salite del 5,6% e la quota di mercato globale è aumentata. L'utile operativo è stato di 10,8 miliardi di corone danesi, in marginale aumento (+1%) rispetto all'anno precedente mentre l'utile netto è salito del 3% a 8,3 miliardi di corone (1,1 miliardi di euro). "E' stato un anno forte dove abbiamo sovraperformato l'industria del giocattolo e accresciuto le vendite al consumo e la quota di mercato in tutti i nostri maggiori mercati. Abbiamo inoltre aumentato la nostra presenza in mercati più nuovi", ha commentato il ceo del gruppo dei mattoncini, Niels B Christiansen. Alla presidenza di Lego arriva intanto Thomas Kirk Kristiansen, quarta generazione della famiglia del fondatore, proprietaria della maggiore azienda europea di giocattoli. Prende il posto di Jorgen Vig Knudstorp, in passato anche Ceo di Lego, che rimarrà nel board e avrà l'incarico per lo sviluppo del brand.