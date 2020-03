Exor: cede PartnerRe a francese Covea

Exor ha firmato l'accordo di vendita di PartnerRe a Covea, gigante delle mutue francesi.

L'incasso dell'operazione è di 9 miliardi di dollari, con un guadagno netto per la holding della famiglia Agnelli di 3 miliardi di dollari, in quanto PartnerRe fu pagata quattro anni fa 6,7 miliardi di dollari e in questo periodo sono stati incassati i dividendi.

Il closing dell'operazione è previsto entro il quarto trimestre dell'anno.