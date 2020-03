Borsa: Milano in altalena,azzera calo

Piazza Affari fin dai primi scambi in altalena. Il Ftse Mib dopo un avvio invariato, arriva a cedere oltre un punto percentuale per poi azzerare le perdite (+0,04 a 21.758 punti). A segnare il listino i bancari con Banco Bpm che dopo il piano industriale lascia sul terreno il 2,32%.

Bper cede l'1,71%, Azimut l'1,59% e Fineco l'1,39%. Tra gli altri vendite su Juventus (-3,03%), Leonardo (-1,39%). Si muove in controtendenza Exor (+4%) all'accordo di vendita di PartnerRe a Covea, gigante delle mutue francesi. Positive anche Cnh Industrial (+0,99%), Terna (+0,55%). Lo spread tra btp e bund di 164 punti base.