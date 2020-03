A.Mittal: firmato accordo gruppo-ex Ilva

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - E' stato firmato l'accordo tra ArcelorMittal e i commissari dell'ex Ilva, che prevede la modifica del contratto di affitto e acquisizione per rinnovare il polo siderurgico con base a Taranto e la cancellazione della causa civile avviata a Milano. Nello studio notarile di Pier Gaetano Marchetti a Milano sono stati firmati, da quanto si è saputo, gli accordi fra il gruppo franco indiano e i commissari dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria: uno che prevede la modifica al contratto, l'altro che riguarda le rinunce agli atti della causa civile in corso a Milano. A questo punto, la causa sarà dunque cancellata. Un'udienza era prevista per venerdì.

Netta ed unitaria la bocciatura dei sindacati dell'accordo siglato oggi sull'ex Ilva. "Nei fatti il pre-accordo prevede una fase di stallo da qui alla fine del 2020 per quanto riguarda le prospettive e l'esecuzione del piano industriale", scrivono i segretari generali di Cgil e Fiom, Cisl e Fim, Uil e Uilm.