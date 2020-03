Coronavirus:G7,pronti a stimoli economia

Il G7 prende atto dell'emergenza coronavirus e del suo impatto sull'economia e si dice pronto a cooperare e a fare il possibile per contrastarla. "Dato il potenziale impatto del Coronavirus sulla crescita globale, riaffermiamo l'impegno a usare tutti gli strumenti di policy più appropriati per salvaguardare la crescita dai rischi al ribasso": scrive il G7 dei ministri finanziari nel comunicato finale al termine di una teleconferenza straordinaria. I ministri sono "pronti a prendere misure, anche di bilancio dove appropriato, per aiutare la risposta al virus sostenere l'economia in questa fase".