Borsa: Europa sale con farmaceutica

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Le Borse europee accelerano ancora, spinte dal comparto dell'hi-tech (+3,4%) e della farmaceutica (+3,1%). I listini del Vecchio continente rimbalzano, in attesa delle mosse dei governi e delle banche centrali per contrastare i danni provocati dal coronavirus all'economia globale. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1125 a Londra.

Avanzano Francoforte (+2,5%), Parigi (+2,4%), Madrid (+2,3%) e Londra e Milano (+2,2%). Nel comparto dell'hi-tech corrono Logitech (+2,5%), Hexagon (+2,3%), Nokia (+1,7%). Nel comparto della farmaceutica si mettono in mostra Roche (+3,1%) e AstraZeneca (+2,9%). In rialzo anche le compagnie aeree (+4,1%) con Lufthansa (+6,3%), Air France (+5,6%), easyJet (+2,7%) e Ryanair (+1,6%).