Borsa: Europa prosegue in positivo

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con Milano (+0,9%) che riduce il rialzo. Nel Vecchio continente vola il comparto delle compagnie aeree (+5%).

Gli investitori guardano alle mosse dei governi e delle banche centrali per far fronte ai danni del coronavirus sull'economia globale. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è ancora in lieve calo a 1,1122 a Londra.

Marciano in territorio positivo Francoforte (+2,6%), Madrid (+2,5%), Londra (+2,1%) e Parigi (+2%). Gli indici azionari europei sono sostenuti dai comparti dell'hi-tech (+3,1%) ed il farmaceutico (+2,7%). Tonico il settore delle compagnie aeree (+5%) con Lufthansa (+9%), Air France (+6%), Ryanair e easyJet (+3,2%).

A Piazza Affari in rosso Banco Bpm (-2,6%), nel giorno del nuovo piano industriale, Atlantia (-1,7%), dopo il downgrade di Moody's, e Tim (-1,5%). In calo anche Saipem (-0,7%) e Pirelli (-0,5%).