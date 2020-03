Borsa Europa frena dopo G7, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - I primi segnali dal vertice del G7 dei ministri finanziari con le banche centrali non hanno aiutato i mercati azionari del Vecchio continente, che proseguono in rialzo in un clima comunque piuttosto nervoso: Londra dopo l'avvio debole di Wall street sale con Parigi dell'1,6%, mentre Francoforte è la migliore in aumento dell'1,8%. Positiva ma in frenata anche Milano, dove l'indice Ftse Mib cresce dello 0,7% tra forti oscillazioni.

In Piazza Affari, in evidenza Poste (+4,4%), con Fineco e Stm che salgono oltre i tre punti percentuali. Rientrata dall'asta di volatilità, prosegue molto debole Banco Bpm (-5% dopo la presentazione del piano industriale).