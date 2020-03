Borsa: Asia chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 3 MAR - Le Borse asiatiche archiviano la seduta a due velocità, dopo il maggior rialzo giornaliero di sempre registrato da Wall Street. Mentre la Cina rimbalza il Giappone segna un calo, con gli investitori che guardano alle mosse delle banche centrali per fronteggiare i danni provocati dal coronavirus sull'economia globale.

In rosso Tokyo (-1,22%) con lo yen che si apprezza sul dollaro a 107,40 e sull'euro a 120,10. In rialzo la Cina con Shanghai (+0,74%), Shenzhen (+1,03%) e Hong Kong (+0,27%).

Positive anche Mumbai (+0,5%) e Seul (+0,58%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo una serie di dati tra cui il tasso di disoccupazione in Italia e l'indice Markit Pmi delle costruzioni del Regno Unito. Previsti anche il dato sull'inflazione, la disoccupazione ed i prezzi alla produzione dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti le scorte settimanali di petrolio.