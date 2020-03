Osce, Italia a crescita zero nel 2020

Italia a crescita zero nel 2020.

Secondo l'Interim Economic Outlook, che tiene conto dell'impatto legato al coronavirus, il nostro Pil scenderà dallo 0,2% del 2019 allo 0% nel 2020, un stima tagliata di 0,4 punti rispetto alla precedente stima di novembre. L'organismo internazionale con sede a Parigi prevede invece uno 0,5% per il 2021, invariato rispetto a novembre. Per l'Ocse, non solo l'Italia, ma l'intera economia mondiale è attualmente "a rischio".