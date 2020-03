Borsa: indice banche Europa -2%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Il Coronavirus contagia le Borse e in particolare le banche. Quelle italiane sono nel mirino ma non sono le sole, l'indice di settore in Europa cede il 2 per cento.

Banco Bpm cede oltre l'8% (tanto da essere costretta a uno stop dalle contrattazioni). Ubi perde il 6,8%, Unicredit il 6,38%, Bankia il 5%, Fineco Bank il 4,9%, Commerzbank il 4,8%, Intesa Sanpaolo il 4,5 per cento. Milano lascia sul terreno il 3,3% con un listino preso d'assalto dalle vendite con una pioggia di sospensioni: da Tenaris a Ferrari, da Atlantia ad Azimut.