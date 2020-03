Air Italy: via a procedura licenziamento

(ANSA) - OLBIA, 2 MAR - La liquidazione di Air Italy entra nel vivo: stanno infatti per essere inviate alle rappresentanze sindacali aziendali le lettere di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ex legge 223. Per questo il responsabile delle relazioni industriali della compagnia, Antonio Cuccuini, ha convocato per domani alle 12, nella sede del vettore a Olbia, tutte le Rsa, il personale navigante e quello di terra, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usb, Anpac, Anpav, Ap e Cobas.

Si tratta dell'avvio del procedimento e al momento le lettere di licenziamento non partiranno, spiegano le sigle. "Chiederemo un esame congiunto per derubricare la procedura, che non è ancora formalmente aperta - dice Arnaldo Boeddu, segretario regionale della Filt - L'obiettivo è guadagnare tempo per assicurare un reddito ai lavoratori e cercare soluzioni alternative alla liquidazione con l'ingresso di nuovi partner.