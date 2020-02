Yamamay-Carpisa,incassi a ospedale Sacco

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Yamamay e Carpisa, i due brand più noti del gruppo Pianoforte, lanciano un messaggio speciale dalle vetrine dei loro negozi del centro di Milano, 'Viva l'amore, Viva la Vita' e devolvono l'incasso di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo all'Ospedale Sacco per sostenere i reparti di ricerca dell'Ospedale. "Milano non si ferma, l'Italia non si ferma - commenta con l'ANSA Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding riprendendo lo slogan lanciato ieri dal sindaco Beppe Sala - per sollecitare un ritorno alla normalità abbiamo fatto la nostra parte. Un sostegno concreto alla ricerca, con una formula molto semplice: quello che si incassa sarà interamente devoluto al Sacco, in prima linea nella ricerca; e poi vogliamo smuovere la gente, farla tornare a pensare positivo. L'aspetto economico e quello sociale sono collegati: il successo più grande di questa iniziativa sarà essere copiata, mi auguro possa essere 'contagiosa'