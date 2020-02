Borsa Milano chiude male, Ftse Mib -3,5%

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Pesante scivolone per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 3,58% dopo aver sfiorato un ribasso di cinque punti percentuali, l'Ftse All share in discesa dello 3,47% con le Borse europee che, in un clima molto nervoso, si sono mosse sugli stessi livelli.