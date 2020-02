Borsa: Europa chiude in profondo rosso

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Profondo rosso per le Borse in Europa. L'effetto Coronavirus dilaga: Londra ha chiuso in calo del 3,49%, Parigi il 3,23%, Francoforte il 3,08%, Madrid il 3,44 per cento. L'indice Euro stoxx 600, dove sono riuniti i principali gruppi quotati del Vecchio Continente, in calo del 3,75%, che corrisponde a 328 miliardi di euro andati in fumo.