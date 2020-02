Piaggio: utile a 46 milioni, ricavi +9%

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Nel 2019 il gruppo Piaggio ha registrato un utile netto di 46,7 milioni, in crescita del 29,6% rispetto all'anno precedente, con i ricavi consolidati a 1.521 milioni, in aumento del 9,5%.

In generale il gruppo segnala "performance decisamente migliori rispetto all'anno precedente, la crescita di tutti i principali indicatori di conto economico, maggiori investimenti e la riduzione del debito" e distribuirà un dividendo totale di 11 centesimi. "Nonostante un probabile impatto del virus Covid-19 sull'economia mondiale almeno nella prima parte dell'anno, il gruppo Piaggio, che sta gestendo gli effetti sulla propria catena di fornitura senza particolari impatti per gli stabilimenti produttivi (situati in Italia, India e Vietnam), continuerà ad operare per rafforzare il proprio posizionamento sui mercati globali", scrive la società. Nel 2019 il margine operativo lordo consolidato è stato di 227 milioni (+12%), con l'Ebitda margin pari al 15%, il valore più alto mai registrato dall'Ipo in Borsa del 2006.