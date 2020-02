Germania: governo verso la sospensione del tetto al debito

Il governo tedesco intende sospendere il tetto al debito pubblico, allo scopo di permettere ai laender maggiori margini di spesa, in un'apparente apertura a un maggior stimolo di bilancio per l'economia europea.

Lo scrive l'agenzia Bloomberg dopo che l'indiscrezione è apparsa sullo Zeit. La decisione del ministro delle FInanze Olaf Schulz permetterebbe di spendere di più, rimuovendo gli ostacoli di carattere costituzionale. Ma per passare in Parlamento richiede una maggioranza qualificata di due terzi.